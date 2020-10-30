Комплекс присутственных мест в Казанском кремле вновь пройдет масштабную реновацию

Фото: Дмитрий Резнов

Реконструкцией здания присутственных мест и консистории в Казанском кремле займется компания «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова. Комплекс — объект культурного наследия федерального значения, компания вызвалась провести его реконструкцию за 377,8 млн рублей.



Примечательно, что комплекс присутственных мест за последние годы уже неоднократно обновляли. Например, в прошлом году ГИСУ РТ объявило тендер на 862 млн рублей на реставрацию того же объекта, который выиграл «Евростройхолдинг+». В марте 2017 года Главинвестстрой РТ заказывал строительно-монтажные, ремонтно-реставрационные работы для здания присутственных мест с постройкой бывшей консистории на 315,8 млн рублей. В общей сложности модернизация комплекса потребовала 1,5 млрд рублей. Почему зданию снова и снова требуются восстановительные работы, заместитель Казилова Тимур Алишев объяснить затруднился.

Игорь Алексеев/wikipedia.org

В единой пресс-службе смежных структур Главстроя и ГИСУ, находящихся в подчинении Минстроя РТ, говоря о серии тендеров, пояснили, что работы ведутся поэтапно. Восстановление присутственных мест и консистории ведется с 2016 года. Часть работ уже выполнена, но сейчас техническая работа замерла в ожидании проекта приспособления здания.

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