ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы

ЦСКА сыграл вничью в гостях с хорватским «Динамо» (0:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы по футболу.

Московский клуб 25 раз ударил по воротам хозяев, но так и не сумел открыть счет.

Таким образом, ЦСКА во второй раз подряд сыграл вничью и с двумя набранными очками идет на втором месте в группе. Лидирует австрийский «Вольфсберг», у которого после победы над голландским «Фейенордом» стало четыре очка.

Это уже восьмой матч российских команд без побед на групповом этапе еврокубков в нынешнем сезоне. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА набрали на всех четыре очка после второго тура.

Напомним, ранее российские клубы не смогли набрать очков в прошедших матчах Лиги чемпионов.