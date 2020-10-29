Российские клубы не набрали очков во втором туре Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершились матчи второго тура группового раунда.

Российская премьер-лига (РПЛ) на данной стадии турнира представлена тремя командами. «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» во втором туре проиграли свои матчи и очков не набрали. Российские клубы уступили «Баварии» (1:2), «Челси» (0:4) и «Боруссии» (Д) (0:2) с общим счетом 1:8.

Фото: twitter.com/fclokomotiv

По итогам завершившихся матчей «Локомотив» и «Краснодар» занимают третью строчку в своих группах, набрав 1 очко. «Зенит» замыкает группу F и пока идет без набранных баллов.

Напомним, в составе питерского клуба из-за травм и недомоганий не могли играть Малком и Сердар Азмун.