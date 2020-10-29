Новые промышленные объекты в Татарстане создали более 350 рабочих мест

В Татарстане благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запустили 17 новых производств и создали 354 рабочих места. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».



Новые объекты появились в таких индустриальных парках региона, как «Саба», «Химград», и в промышленном парке «Тюлячи».

В Сабах запустили производство монокормов и вентиляторный завод, в «Химграде» в планах производство газомоторного оборудования.

К 2024 году в индустриальном парке «Саба», промышленном парке «Тюлячи», индустриальном парке на территории Технополиса «Химград» (ООО «Тасма-Инвест-Торг») планируется увеличить количество рабочих мест до 1 145.

Ранее в Минтруда РФ прогнозировали уровень безработицы в Татарстане к концу 2021 года.