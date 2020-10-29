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Татарстанским пенсионерам увеличат прожиточный минимум на 2021 год — на 191 рубль

15:11, 29.10.2020 1
Татарстанским пенсионерам увеличат прожиточный минимум на 2021 год — на 191 рубль
Фото: Инна Серова

Увеличили размер прожиточного минимума татарстанским пенсионерам сегодня парламентарии республики. Для установления социальной доплаты субъекта прожиточный минимум пенсионера в Татарстане, принятый ранее на 2021 год в 8 232 рубля, будет увеличен до 8 423 рублей.

Как сообщила депутатам министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова, изменение вносится в связи с тем, что в ходе подготовки бюджета страны величина прожиточного минимума пенсионера в РФ была установлена в размере 10 022 рублей. А этот показатель входит в состав формулы, по которой рассчитывается величина прожиточного минимума для установления социальной доплаты в субъекте Федерации.

Ранее «Реальное время» писало, что Госсовет РТ принял в первом чтении бюджет ТФОМС с дефицитом в 27 млн рублей.

ЭкономикаБюджет Татарстан Зарипова Эльмира Амировна
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:36
    Мелочь, а приятно.
    Все же дополнительно 6 пакетов кефира.
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