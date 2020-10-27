Хоккеистка Василенко рассказала о коррупции в уфимском ХК «Агидель»

Вратарь Анастасия Василенко в интервью Sport24 рассказала о коррупционных схемах в женском хоккейном клубе «Агидель» из Уфы. Она обвинила спортивного директора Александра Семака во взяточничестве при подписании полноценного контракта с командой.

Перед началом прошлого сезона хоккеистка подписала с «Агидель» просмотровый контракт, по окончании которого должна была получить стандартное соглашение. Но в последний момент договор сорвался, и Василенко отправилась играть в Турцию, где в итоге стала чемпионкой страны и получила приз как лучший вратарь.

Спортивный директор ХК «Агидель» Александр Семак. Фото: hcsalavat.ru

«Поначалу мне все очень нравилось. Спортивный директор «Агидели» Александр Семак лично встретил меня в аэропорту Уфы, показал где я буду жить, представил коллективу. Поначалу я даже не понимала, почему о нем не самые лестные отзывы слышала до перехода в клуб, но постепенно все встало на свои места.

Я съездила с командой на предсезонный турни в Пекин, а после мне намекнули, что без определенной суммы подписывать постоянный контракт не будут. Сумма была неподъемной, я бы столько и за год в «Агидели» не заработала. В итоге, на мое место взяли девушку не за хорошую физическую и игровую подготовку. Могу сказать, что такие поступки руководства топового клуба — это дичь», — сказала Василенко.

«Агидель» двукратный чемпион, а также семикратный призер женской хоккейной лиги (ЖХЛ). В мае нынешнего года уфимская команда написала открытое письмо главе Башкортостана Радию Хабирову, в котором сообщила, что клуб находится на грани уничтожения.