Женская хоккейная команда «Агидель» написала открытое письмо главе Башкирии Хабирову

Женская хоккейная команда «Агидель» написала открытое письмо главе Башкортостана Радию Хабирову, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Трехкратные чемпионы женской лиги России сообщили руководству региона, что клуб находится на грани уничтожения. По их словам, «Агидель» попала в такое положение из-за «Салавата Юлаева», чьи руководители приняли решение перевести женскую команду из Уфы в Нефтекамск.

В клубе полагают, что переезд в малочисленный город не даст никакой экономии бюджета и даже, наоборот, увеличит расходы из-за отсутствия авиасообщения с Нефтекамском. К тому же финансовое обеспечение команды сравнимо с годовой зарплатой одного среднестатистического игрока «Салавата Юлаева» и нет большого смысла экономить на «Агидель».

Письмо подписал абсолютно весь коллектив клуба: хоккеистки, персонал, тренерский штаб и спортивный директор.

Клуб «Агидель» был создан 10 лет назад и за это время завоевал 9 медалей в чемпионатах страны различного достоинства: 3 золота, 2 серебра и 4 бронзы.

Отметим, что Уфа является главным претендентом на проведение женского чемпионата мира по хоккею 2022 года.