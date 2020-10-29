В России выявили рекордное количество случаев COVID-19 за сутки
За последние сутки в России зафиксировано 17 717 случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд. Такие данные приводит оперштаб.
В Татарстане за последние сутки выявлено 46 новых случаев COVID-19.
26,5% случаев (4 691) заболеваний коронавирусом в России — активно у контактных лиц без клинических проявлений симптомов.
Общее количество случаев COVID-19 в России достигло 1 581 693 случаев.
Предыдущий российский рекорд зарегистрирован 26 октября — 17 347 случаев заражения.
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