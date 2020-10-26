В России зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом за сутки — 17 347

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России зафиксировано 17 347 случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд. В Татарстане за последние сутки выявлено 45 случаев COVID-19.

27,7% случаев (4 803) заболеваний коронавирусом в России — активно у контактных лиц без клинических проявлений симптомов.

За сутки от COVID-19 умерли 219 человек. Общее число летальных случаев увеличилось до 26 269 жертв.

Фото: Ринат Назметдинов

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 531 224 заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб.

Вылечилось от COVID-19 за последние сутки 7 574 человека. Общее число выздоровевших достигло 1 146 096 человек.