В России зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом за сутки — 17 347
За последние сутки в России зафиксировано 17 347 случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд. В Татарстане за последние сутки выявлено 45 случаев COVID-19.
27,7% случаев (4 803) заболеваний коронавирусом в России — активно у контактных лиц без клинических проявлений симптомов.
За сутки от COVID-19 умерли 219 человек. Общее число летальных случаев увеличилось до 26 269 жертв.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 531 224 заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб.
Вылечилось от COVID-19 за последние сутки 7 574 человека. Общее число выздоровевших достигло 1 146 096 человек.Общество
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