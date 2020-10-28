В Казани снова выявили более 1,6 тысячи нарушителей масочного режима в общественном транспорте

Фото: Комитет по транспорту

В общественном транспорте Казани в ходе очередного рейда выявили 1 658 нарушителей масочного режима, сообщает Комитет по транспорту.



Проверку транспорта проводили сотрудники городского Комитета по транспорту, контрольно-ревизорская служба МКУ «Организатор пассажирских перевозок», а еще контрольно-ревизорские службы транспортных предприятий.

Всего проверили 931 единицу транспорта на 31 остановке и на станциях метро. 1 602 пассажира надели маски на месте, 56 пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.

Фото: Комитет по транспорту

Еще сотрудники контрольно-ревизорской службы проверили, как осуществляется дезинфекция салонов транспорта в обеденный перерыв сотрудников и в ночное время. Нарушений не выявлено, профилактические мероприятия на маршрутах проводятся в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Казани выявили 1 087 нарушителей масочного режима.