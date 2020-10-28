В США заявили о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты

США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания России, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе своего выступления в вашингтонском Гудзоновском институте.

Аналогичные шаги Америка готова предпринять и в Индийско-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая. По его словам, страна, не являясь участником Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), развернула тысячи ракет, которые «нацелены на союзников США» и могут использоваться против ВМС США.

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Китай сделал это, воспользовавшись тем фактом, что США были ограничены договором с Россией. «Мы вышли из договора, мы создаем гиперзвуковое оружие, мы создаем системы доставки в виде баллистических ракет, которые помогут обеспечить безопасность Америки <...> защитить наших союзников и сдерживать Китай. Мы развернем такие же ракеты, если это будет необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Россию», — передает ТАСС слова помощника президента.

В сентябре президент России Владимир Путин во время своего выступления в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) предложил продлить договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли заявил, что Вашингтон готов к продлению этого договора в случае временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.



В октябре Путин предложил продлить действующий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений хотя бы на год без всяких условий.

