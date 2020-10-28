Штаб-квартиру бывшего банка автодилера ТТС оценили в 400 миллионов

Штаб-квартиру «АвтоКредитБанка» продают за 400 млн

Как выяснило «Реальное время», в Казани выставлено на продажу здание головного офиса татарстанского «АвтоКредитБанка» на улице Альберта Камалеева. Четырехэтажный комплекс оценили в 400 млн рублей.

Здание было построено в 2014 году. Помимо «АвтоКредитБанка», там также расположены офисы нескольких небольших строительных компаний и бухгалтерская фирма. По данным Росреестра, здание принадлежит не самому банку, а известной татарстанской нефтяной компании АО «СМП-Нефтегаз» Фоата Комарова. Впрочем, «СМП-Нефтегаз» и Комаров лично являются единственными владельцами банка — соответственно 54,09% и 45,91% в капитале ООО «АвтоКредитБанк».

Близкий к подготовке сделки источник сообщил корреспонденту «Реального времени», что сейчас заполняемость бизнес-центра невысока — около 30%, а арендаторы платят по сравнительно небольшой ставке — около 650 рублей за кв. м. Однако дело, по словам собеседника издания, не в том, что нет спроса — якобы «генералы» из числа владельцев здания не хотят пускать туда «незнакомых» арендаторов. «Реальному времени» удалось обнаружить только одну компанию, непосредственно связанную с банком и базирующуюся в этом здании, — это микрокредитная «Межрегиональная финансовая компания развития», совладельцем которой, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», числится предправления банка Рафаэль Шаммазов.

Здание принадлежит не самому банку, а известной татарстанской нефтяной компании АО «СМП-Нефтегаз» Фоата Комарова. Фото: almetyevsk.tatar.ru

Впрочем, новый владелец здания, если таковой появится, уже будет волен изменить состав арендаторов по своему усмотрению. Продажу здания источник объяснил якобы нежеланием компании с головным офисом в Альметьевске заниматься недвижимостью в Казани.

В «АвтоКредитБанке» и АО «СМП-Нефтегаз» не ответили на запросы «Реального времени» о том, с чем связана продажа здания и как это может отразиться на работе банка. Издание также направило эти вопросы самому Фоату Комарову.

Банк Зубарева, банк Комарова

«АвтоКредитБанк» занимает 287-е место по России и 10-е место в регионе по объему чистых активов, по данным портала banki.ru, по прибыли же 221-е место в федеральном и 9-е место в региональном рейтинге. К началу октября банк привлек вкладов физических и юридических лиц на 401 млн рублей и значительно нарастил кредитный портфель — до 1,59 млрд рублей, рост, по сравнению с началом года, составил 61%. Как следует из сообщения об итогах деятельности за 9 месяцев, банк многократно перевыполняет нормативы Центробанка, в том числе по достаточности капитала и текущей ликвидности. У банка небольшая сеть офисов — один в Казани и один в Альметьевске.

Как уже было сказано выше, сейчас банк принадлежит Фоату Комарову и его «СМП-Нефтегаз». На сайте нефтяной компании банк прямо упоминается как «финансово-кредитный сектор АО «СМП-Нефтегаз». В 2019 году Комаров в одном из интервью заявлял, что банк его группе компаний необходим, чтобы «иметь гарантию того, что мы не останемся у разбитого корыта».

В начале 2000-х банк был частью бизнес-империи основателя и главы «ТрансТехСервиса» Вячеслава Зубарева. Фото Максима Платонова

При этом у банка довольно любопытная история. Он был основан в 1992 году под вывеской «Вятский коммерческий Банк» (свое нынешнее название приобрел в 2004 году) и в начале 2000-х был частью бизнес-империи основателя и главы «ТрансТехСервиса» Вячеслава Зубарева. Тогда он намеревался развивать бизнес по формату холдинга — со своим банком, своей страховой компанией и так далее. Однако позже стратегия была скорректирована в пользу узкой специализации, после этого, в 2007—2009 годах, банк и ушел в руки Фоата Комарова.

Александр Артемьев