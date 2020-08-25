Россияне купили туры по стране с кешбэком на 500 млн рублей — Татарстан среди популярных направлений

Россияне к утру вторника, 25 августа, приобрели туры по стране с кэшбеком на 500 млн рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Большинство туроператоров фиксируют трехкратный рост бронирований по внутренним направлениям до конца года. Некоторые перешли на семидневную рабочую неделю на период работы программы.

Повышенным спросом на осень пользуются Крым и Краснодарский край, Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край. Рост бронирований фиксируется и в Приморье, Башкирии, Татарстане, Нижегородской, Ярославской и Тверской областях, передает «Интерфакс».



Акция стартовала 21 августа. Программа продлится до конца 2020 года, однако путевка должна быть куплена до 28 августа. В первые часы старта акции россияне купили туры по стране на 150 млн рублей.

