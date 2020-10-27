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В Казани на год ограничат движение в районе Оренбургского тракта

23:24, 27.10.2020
В Казани на год ограничат движение в районе Оренбургского тракта
Фото: kzn.ru

В Казани на год ограничили движение автотранспорта на участке Оренбургского тракта.

С 26 октября 2020 года по 10 ноября 2021 года проезд закрыт от дома 174 (торговый центр «Леруа Мерлен») до дома 142а (автозаправочная станция «Таиф-НК»).

kzn.ru

Ограничение движения связано со строительством разворотного узла и переустройством инженерных сетей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Вчера мэрия Казани предупредила о закрытии движения на семи улицах города.

ОбществоИнфраструктураАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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