В Казани на год ограничат движение в районе Оренбургского тракта
В Казани на год ограничили движение автотранспорта на участке Оренбургского тракта.
С 26 октября 2020 года по 10 ноября 2021 года проезд закрыт от дома 174 (торговый центр «Леруа Мерлен») до дома 142а (автозаправочная станция «Таиф-НК»).
Ограничение движения связано со строительством разворотного узла и переустройством инженерных сетей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Вчера мэрия Казани предупредила о закрытии движения на семи улицах города.ОбществоИнфраструктураАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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