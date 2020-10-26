В Казани закрыли движение на семи улицах

В Казани ограничили движение на семи улицах города.

До 23 ноября проехать нельзя будет по улице Сибгата Хакима на участке от дома 41 до дома 47. До 9 ноября проезд будет закрыт по улице Сибгата Хакима возле пересечения с улицей Нигматуллина. Все ограничения связаны со строительством хозяйственно-бытовой канализации, уточнили в пресс-службе исполкома города.

kzn.ru

Также до 20 ноября будет закрыт участок дороги улицы Восстания возле домов 72 и 73, а также закрыта улица Исаева возле дома 12. До 23 ноября для движения пешеходов и автомобилей закрыт участок улицы Восстания на пересечении с улицей Восход (возле домов 56, 58 и 59 по ул.Восстания). Там будут проводиться прокладка электрокабелей и волоконно-оптических кабелей для реконструкции светофоров.

До 30 октября для пешеходов и автомобилистов закрыта улицы Бутлерова возле дома 31 и Маяковского у дома 18. На этом участке ведутся строительные работы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сегодня в столице Татарстана временно ограничили движение транспорта по улице 3-й Азинской.

