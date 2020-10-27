Фонд развития ветроэнергетики начал поставки «зеленой» энергии в Татарстан

Фонд развития ветроэнергетики начал поставлять электроэнергию, произведенную на основе возобновляемых источников, предприятию Air Liquide в Татарстане.

Поставки энергии осуществляются в рамках договора между проектной компании фонда в Ростовской области и производственной площадки предприятие в республике, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

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Ветроэнергетический кластер в Ростовской области, введенный в эксплуатацию Фондом ветроэнергетики в первой половине 2020 года — крупнейший на сегодняшний день в России объектом ветрогенерации.