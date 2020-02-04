«Би-2» собирается выпустить новый альбом в 2021 году

Российская рок-группа «Би-2» на данный момент работает над одиннадцатым студийным альбомом. Его релиз запланирован на весну 2021 года, сообщил один из музыкантов — Шура Би-2.

Сегодня группа выпустила первый сингл «Пекло» из будущего альбома, а также клип на песню. В настоящее время, по словам Шуры, для новой пластинки готово пять песен, пишет «РИА Новости».



Группа «Би-2» была основана в 1988 году и более чем за 30 лет существования выпустила десять альбомов. Последний раз рокеры посещали Казань в декабре 2019 года

