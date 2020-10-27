Банк «Аверс» и Mastercard® подвели первые итоги акции для держателей карт

Фото: ООО "Банк "Аверс"

Подведены первые итоги Акции «Отметим юбилей вместе!» для держателей карт Mastercard®.

Победителями первого месяца стали 150 держателей карт Банка «Аверс», совершившие наибольшее количество покупок по карте на сумму не менее 300 рублей в период с 21 сентября по 20 октября 2020 года. В качестве подарка они получат подарочные карты номиналом 1000 рублей для приобретения топлива и других товаров на ТАИФ-НК АЗС. Ознакомиться со списком победителей по итогам первого месяца Акции можно на сайте Банка.

«Предлагая держателям наших карт принять участие в акции, проводимой совместно с Mastercard®, мы стремимся еще раз обратить внимание на удобство и надежность пластиковых карт как средства платежа. Участвуя в данной акции, держатели зарплатных карт получают отличный шанс получить один из 600 подарков», — говорит Председатель Правления Аида Волкова.

Сроки проведения Акции — с 21.09.2020 по 20.12.2020 года. Для участия в Акции «Отметим юбилей вместе!» необходимо оплачивать товары или услуги картой Mastercard®, эмитированной ООО Банк «Аверс», на сумму не менее 300 рублей за одну операцию.

Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в Правилах участия в рекламной Акции, а также в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России — бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

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