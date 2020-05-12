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Хабиб Нурмагомедов сохранил вторую строчку в обновленном рейтинге UFC

12:57, 12.05.2020
Хабиб Нурмагомедов сохранил вторую строчку в обновленном рейтинге UFC
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обнародовал обновленный рейтинг бойцов, входящих в свою организацию.

Действующий чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил за собой вторую строчку. На первом месте рейтинга остался чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс.

Тройку лучших замкнул американец Генри Сехудо, объявивший о завершении своей карьеры после победы над Домиником Крузом.

На три позиции в списке опустился американец Тони Фергюсон, недавно проигравший Джастину Гэтжи. Теперь он занимает 13-ю строчку. Его соперник Гэтжи поднялся на 11-е место. Известный ирландский боец Конор Макгрегор сохранил 9-ю позицию.

О поединке Фергюсона против Гэтжи подробнее можно почитать в материале «Реального времени».

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