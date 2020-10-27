Артем Лукоянов: «У нас есть должок перед «Нефтехимиком»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал о своих ожиданиях от матча КХЛ против «Нефтехимика». По его словам, в казанской команде намерены взять реванш за поражение в Нижнекамске в первом татарстанском дерби в текущем сезоне.

— У нас есть должок перед «Нефтехимиком», проиграли в этом сезоне в гостях. Это хорошая команда, мы сегодня выйдем побеждать. Нужно сделать все для победы.

— С какими чувствами возвращаетесь в игру?

— Конечно, возвращаюсь с большим желанием. Тяжело, когда не занимаешься любимым делом, очень соскучился по хоккею, по ребятам, по атмосфере.

— Дерби и возможность реванша придадут дополнительную мотивацию?

— Самое главное — выиграть, — приводит слова Лукоянова пресс-служба клуба.

Новое татарстанское дерби состоится сегодня в «Татнефть Арене». Начало матча — в 19.00 по мск. Прямая трансляция встречи пройдет на телеканалах КХЛ ТВ HD, ТНВ и «ТНВ-Планета».

Последние шесть матчей с «Нефтехимиком» в Казани завершились победой «Ак Барса». Нижнекамцы не могут выиграть на выезде у «барсов» с декабря 2017 года.

Напомним, накануне в состав «Ак Барса» вернулся целый ряд хоккеистов, пропустивших последние матчи команды из-за коронавируса. К тренировкам присоединились вратарь Адам Рейдеборн, защитник Микаэль Викстранд и форварды Найджел Доус и Артем Лукоянов.

