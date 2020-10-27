«Ак Барс» сыграет в Казани против «Нефтехимика» в матче КХЛ
Сегодня в Казани «Ак Барс» сыграет против нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Для команд это уже вторая встреча в текущем сезоне. В первом татарстанском дерби победу одержали хоккеисты из Нижнекамска, переиграв казанцев в овертайме со счетом 3:2 (от).
Накануне в состав «Ак Барса» вернулись целый ряд хоккеистов, пропустивших последние матчи команды из-за коронавируса. К тренировкам присоединились вратарь Адам Рейдеборн, защитник Микаэль Викстранд и форварды Найджел Доус и Артем Лукоянов.
Отметим, что последние шесть матчей с «Нефтехимиком» в Казани завершились победой «Ак Барса». Нижнекамцы не могут выиграть на выезде у «барсов» с декабря 2017 года.
Новое татарстанское дерби состоится сегодня в «Татнефть Арене». Начало матча — в 19.00 по мск. Прямая трансляция встречи состоится на телеканалах «КХЛ ТВ HD», ТНВ и «ТНВ-Планета».
СпортХоккей Татарстан
День матча! Играем против «Нефтехимика»— ХК Ак Барс (@hcakbars) October 27, 2020
«Татнефть Арена», Казань
Стартуем в 19:00
Билеты https://t.co/XynbwYLpwW
В прямом эфире матч покажут КХЛ ТВ HD, ТНВ и ТНВ-Планета pic.twitter.com/MjGBEAwbPq
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