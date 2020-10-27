«Ак Барс» сыграет в Казани против «Нефтехимика» в матче КХЛ

Сегодня в Казани «Ак Барс» сыграет против нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Для команд это уже вторая встреча в текущем сезоне. В первом татарстанском дерби победу одержали хоккеисты из Нижнекамска, переиграв казанцев в овертайме со счетом 3:2 (от).

Накануне в состав «Ак Барса» вернулись целый ряд хоккеистов, пропустивших последние матчи команды из-за коронавируса. К тренировкам присоединились вратарь Адам Рейдеборн, защитник Микаэль Викстранд и форварды Найджел Доус и Артем Лукоянов.

Отметим, что последние шесть матчей с «Нефтехимиком» в Казани завершились победой «Ак Барса». Нижнекамцы не могут выиграть на выезде у «барсов» с декабря 2017 года.

Новое татарстанское дерби состоится сегодня в «Татнефть Арене». Начало матча — в 19.00 по мск. Прямая трансляция встречи состоится на телеканалах «КХЛ ТВ HD», ТНВ и «ТНВ-Планета».