Путин поручил проработать еще одну выплату на детей
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать ряд мер по поддержке семей. В частности, глава государства распорядился проработать вопрос новой выплаты на детей.
Ее предлагается предоставлять родителям детей до 7 лет в размере 100% от среднего заработка, следует из перечня поручений президента по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.
Доклад должен быть предоставлен президенту до 1 декабря.
Также должны быть представлены предложения по поддержке детей, родители которых не платят алименты.
В этом году президент инициировал повышение ряда детских пособий и ввел новые выплаты на детей в связи с коронавирусом.ОбществоВласть
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