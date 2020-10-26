Путин поручил проработать еще одну выплату на детей

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать ряд мер по поддержке семей. В частности, глава государства распорядился проработать вопрос новой выплаты на детей.

Ее предлагается предоставлять родителям детей до 7 лет в размере 100% от среднего заработка, следует из перечня поручений президента по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.

Доклад должен быть предоставлен президенту до 1 декабря.

Также должны быть представлены предложения по поддержке детей, родители которых не платят алименты.

В этом году президент инициировал повышение ряда детских пособий и ввел новые выплаты на детей в связи с коронавирусом.