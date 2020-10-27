Севшая на мель баржа в Татарстане продолжила движение

Баржа, которая накануне села на мель, продолжила свое движение. О произошедшем рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Судно двигалось по маршруту Котловка (Елабужский район) — Казань. После того, как судно село на мель, обогащенную песчано-гравийную смесь перегрузили на прибывшую баржу.

В пресс-службе МЧС по РТ сообщили, что работы ОПГС завершены. В 07.40 баржа продолжила движение.

Ранее «Реальное время» сообщало, что рядом с селом Атабаево Лаишевского района Татарстана на мель села баржа.

