Севшая на мель баржа в Татарстане продолжила движение
Баржа, которая накануне села на мель, продолжила свое движение. О произошедшем рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.
Судно двигалось по маршруту Котловка (Елабужский район) — Казань. После того, как судно село на мель, обогащенную песчано-гравийную смесь перегрузили на прибывшую баржу.
В пресс-службе МЧС по РТ сообщили, что работы ОПГС завершены. В 07.40 баржа продолжила движение.
Ранее «Реальное время» сообщало, что рядом с селом Атабаево Лаишевского района Татарстана на мель села баржа.
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