На Каме села на мель баржа, направляющаяся в Казань

26 октября в 04.55 на 1 405 км реки Камы рядом с селом Атабаево Лаишевского района Татарстана на мель села баржа, направляющаяся в Казань из Елабужского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

На судне находится обогащенная песчано-гравийная смесь. Причиной происшествия стала потеря осадки в носовой части 20 см.

Теплоход «Порт-Артур», толкающий баржу, на мель не сел. На нем находятся восемь человек. Пострадавших нет.

Препятствия для безопасного судоходства отсутствуют. Розлива нефтепродуктов нет.



11 октября на Каме села на мель баржа, направляющаяся из Пермского края в Нижний Новгород.

