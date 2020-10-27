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Уремович, Ловрен и Влашич вызваны в сборную Хорватии на матчи Лиги наций

07:25, 27.10.2020
Уремович, Ловрен и Влашич вызваны в сборную Хорватии на матчи Лиги наций
Фото: vk.com/fcrk

Тренерский штаб сборной Хорватии по футболу определился с расширенным составом на предстоящие матчи в Лиге наций.

На сбор национальной команды получили приглашение три футболиста из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) — защитники «Рубина» и «Зенита» Филип Уремович и Деян Ловрен, а также полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

В предстоящую паузу Хорватия проведет три встречи. 11 ноября команда Златко Далича сыграет контрольный матч с Турцией, а 14 и 17 ноября проведет встречу с Сербией и Португалией в рамках Лиги наций.

Напомним, Уремович уже дважды получал вызов в сборную Хорватии. После первого приглашения футболист вернулся в расположение «Рубина» с травмой.

СпортФутбол
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