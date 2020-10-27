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Главное к утру: новые выплаты, еще пять препаратов для лечения COVID-19 и пик заболеваемости не пройден

07:00, 27.10.2020
Главное к утру: новые выплаты, еще пять препаратов для лечения COVID-19 и пик заболеваемости не пройден
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 27 октября:

  • Татарстан еще не достиг пика заболеваемости коронавирусом, об этом заявила вчера на брифинге руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Она напомнила, что в мае, во время пика заболеваемости, суточный рекорд составлял 107 случаев.
  • Центризбирком Татарстана не зарегистрировал инициативную группу по вопросу проведения референдума о строительстве завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов в Зеленодольском районе.
  • Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос новой выплаты на детей. Ее предлагается предоставлять родителям детей до 7 лет в размере 100% от среднего заработка. Также должны быть представлены предложения по поддержке детей, родители которых не платят алименты.
  • Минздрав РФ рекомендовал еще пять препаратов для лечения COVID-19. Для лечения от коронавируса ведомство рекомендует использовать фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа.
  • Кабмин Татарстана внес изменения в республиканскую программу «Содействие занятости населения РТ на 2014—2025 годы». Финансирование выросло до 12,5 млрд рублей.
Общество Татарстан
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