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Власти Татарстана увеличили финансирование программы содействия занятости до 12 млрд рублей

19:13, 26.10.2020
Власти Татарстана увеличили финансирование программы содействия занятости до 12 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Кабмин Татарстана внес изменения в республиканскую программу «Содействие занятости населения РТ на 2014—2025 годы». Финансирование выросло до 12,5 млрд рублей.

Согласно предыдущей версии документа, общий объем выделяемых на программу средств составлял 11,9 млрд рублей. Теперь эта цифра выросла до 12,5 миллиарда.

Весь рост пришелся на 2020 год. На фоне пандемии коронавируса в этом году планируется привлечь на содействие занятости 3,2 млрд рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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