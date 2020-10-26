ЦИК Татарстана не зарегистрировала группу для референдума о строительстве МСЗ

Центризбирком Татарстана не зарегистрировал инициативную группу по вопросу проведения референдума о строительстве завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов в Зеленодольском районе.

Такое решение было принято во время очередного заседания ЦИК республики. Инициативная группа предложила два вопроса для проведения референдума: о выборе места размещения завода и согласии принимать такое решение с учетом мнения татарстанцев, передает ТАСС.

Инициативную группу не зарегистрировали, поскольку в предоставленных ими документах выявили нарушения. Некоторые активисты некорректно указали наименование субъекта места жительства или не указали его вовсе.

realnoevremya.ru Олег Тихонов

Также в документа на регистрацию инициативной группы было заявлено 22 человека. Однако под номером 20 дважды указали члена инициативной группы с одинаковыми фамилией, именем и отчеством, но с разными адресами проживания. Это говорится о нарушении требований законодательства при составлении и оформлении документов для регистрации инициативной группы, сообщили в ведомстве.

ЦИК Татарстана уже отклонял ходатайство инициативной группы по референдуму о месте строительства завода по переработке отходов в июне этого года.

