В Татарстане прошел II международный форум «Богословское наследие мусульман России»

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Сегодня в Болгарской исламской академии стартовал II Международный форум «Богословское наследие мусульман России», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В форуме принимают участие ученые-богословы, исламоведы, теологи, религиоведы, историки, представители научных и образовательных организаций, преподаватели и студенты вузов, религиозные и общественные деятели. В этом году на мероприятие приехали 200 делегатов. Многие не смогли приехать из-за закрытых границ.



Форум будет длиться до 30 октября. Присоединится к нему можно онлайн. Трансляции ведутся на четырех языках: русском, татарском, английском и арабском.