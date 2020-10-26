Мамаев: «Я не уважаю Слуцкого, он пустое место для меня»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в шоу «Красава» рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

— Слуцкий — это отдельная тема.

— В плюс или в минус?

— В минус.

— Ты с Леней плохо вообще?

— Да, я даже не знаю, что сказать. С мужской точки зрения я его не уважаю.

— Ты можешь аргументировать? Это достаточно серьезное сейчас заявление.

— Я его не уважаю. Примеры не буду приводить. Я никогда не приму его как личность, для меня он пустое место.

— Ты прямо с ненавистью говоришь. Расскажи, что произошло.

— То, что произошло, — я считаю, будет низко и не по-мужски выносить какие-то вещи. Он этим славится, так что можешь у него спросить, может, он поведает тебе что-то, — сказал Мамаев.

Футболист работал со Слуцким в бытность игроком ЦСКА и сборной России. По некоторым данным, у Мамаева мог возникнуть конфликт с тренером во время выступления на Евро-2016.

В конце 2019 года Леонид Слуцкий возглавил казанский «Рубин» после увольнения из голландского «Витесса».

Напомним, 8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы. 17 сентября футболисты были освобождены по УДО. Чуть позже приговор отменили.

В сентябре прошлого года Мамаев подписал контракт с «Ростовом».