Экс-директор «Новой нефтехимии» Тумакаев избежал субсидиарной ответственности еще на 120 млн рублей

Фото: ЗАО «Сувар Эстейт»

Арбитражный суд Татарстана отказал во взыскании убытков в размере 120 млн рублей с директора компании Роберта Мусина «Новая нефтехимия» Айрата Тумакаева и учредителя «Автопаркинга» Айдара Давлетгараева.



Арбитражный суд РТ отказал в соответствующем ходатайстве конкурсного управляющего ООО «Автопаркинг», совладельцем которого через компанию «Авто Хаус» является Тумакаев. «Автопаркинг» на данный момент находится в состоянии конкурсного производства.



Напомним, что Тумакаеву через компанию «Авто Хаус» на Профсоюзной принадлежит почти 11 тыс. кв. м на сумму 85,7 млн рублей.

На прошлой неделе Тумакаеву удалось избежать субсидиарной ответственности по долгам «Новой нефтехимии» на три миллиарда. Конкурсный управляющий «Новой нефтехимии» Артур Зайнутдинов заявил «Реальному времени», что намерен обжаловать решение суда.

