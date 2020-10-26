КХЛ назвала лучших игроков прошедшей игровой недели

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Среди защитников и нападающих лига отметила двух игроков «Амура», которые помогли своей команде разгромить казанский «Ак Барс» (7:1). Лучшими из Хабаровска признали Михала Йордана (хет-трик в игре с командой Дмитрия Квартальнова) и Владимира Бутузова (7 очков в 4 матчах).

Лучшим вратарем недели стал голкипер Юлиус Гудачек из «Спартака», а среди новичков лиги отмечен Алексей Торопченко. Форвард «Куньлуня» забросил две шайбы в трех матчах после того, как отбыл дисквалификацию.

Подробнее о событиях прошедшей игровой недели в КХЛ можно почитать в материале «Реального времени».