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КХЛ назвала лучших игроков прошедшей игровой недели

12:20, 26.10.2020
КХЛ назвала лучших игроков прошедшей игровой недели
Фото: vk.com/hcamur

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Среди защитников и нападающих лига отметила двух игроков «Амура», которые помогли своей команде разгромить казанский «Ак Барс» (7:1). Лучшими из Хабаровска признали Михала Йордана (хет-трик в игре с командой Дмитрия Квартальнова) и Владимира Бутузова (7 очков в 4 матчах).

Лучшим вратарем недели стал голкипер Юлиус Гудачек из «Спартака», а среди новичков лиги отмечен Алексей Торопченко. Форвард «Куньлуня» забросил две шайбы в трех матчах после того, как отбыл дисквалификацию.

Подробнее о событиях прошедшей игровой недели в КХЛ можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей
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