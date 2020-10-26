«Севилья» интересуется полузащитником «Рубина» Кварацхелией

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия привлек внимание функционеров «Севильи». Действующий чемпион Лиги Европы-2020 из Испании интересовался грузинским игроком казанцев, сообщил спортивный менеджер Тимур Лепсая.

«Интерес к нему проявляла испанская «Севилья». Я со своей стороны дал Хвиче лестную характеристику. Что там дальше будет — я не знаю. Но мне кажется, если Грузия выйдет на крупный турнир, то летом «Рубин» продаст его за хорошие деньги», — заявил Лепсая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

Напомним, ранее Кварацхелия помог «Рубину» одолеть в гостях питерский «Зенит» (2:1). Подробнее о победе казанского клуба в Санкт-Петербурге можно почитать в материале «Реального времени».