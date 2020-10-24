В Ленобласти умер отец бывшего пилота «Формулы-1" Петрова

Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров умер в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительной информации, на него совершили покушение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник «Интерфакса» сообщил, что тело Петрова нашли с огнестрельным ранением. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Александр Петров — отец первого российского пилота «Формулы-1" Виталия Петрова, муниципальный депутат Выборга, совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других предприятий Ленобласти.

