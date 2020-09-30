Из челнинской конноспортивной школы «Тулпар» забирают диких животных

Из зоопарка конноспортивной школы «Тулпар» в Набережных Челнах начали забирать диких животных.



Заместитель директора школы Насим Гилязов рассказал, что зоопарк покидают львица Киара, волки Фрол, Фрося и Акела, страус Рудий и пятнистые олени. Животные попадут в разные места. Львица переедет в Уфу, волки — в Чебоксары. Большая часть диких зверей прожила в челнинском зоопарке 7 лет, пишут «Челнинские известия».

В начале сентября Госкомитет Татарстана по биоресурсам сообщил о начатом исковом производстве в отношении конноспортивной школы «Тулпар». От нее потребовали передать диких животных в организации, которые могут обеспечить надлежащие условия для их содержания.

