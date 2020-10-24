В России наиболее быстро восстанавливается сфера туризма

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самые быстрые темпы восстановления потребительских расходов в пострадавшей от пандемии COVID-19 сфере туризма отмечаются в России, Италии и Франции, сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на исследования Mastercard Recovery Insights.



Исследования основаны на анонимизированных данных по транзакциям с карт в категориях поездок и развлечений. Сюда включены расходы на проживание, транспорт и питание вне дома. По данным исследования, в июле текущего года расходы составили более 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

По показателю восстановления расходов держателей карт на авиаперевозки в списке стран G20 лидируют Россия и Китай.

Ранее сообщалось, что в России возобновились продажи туров с кешбэком.