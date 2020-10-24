«Рубин» одержал волевую победу над «Зенитом» в матче РПЛ

«Рубин» выиграл в гостях у питерского «Зенита» (2:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Хозяева поля первыми открыли счет, после розыгрыша штрафного удара Александр Ерохин протолкнул мяч в ворота Юрия Дюпина. «Рубин» отыгрался за несколько минут до конца первого тайма, когда Джордже Деспотович головой замкнул подачу Солтмурада Бакаева.

Во второй половине встречи Бакаев снова отметился голевой передачей, выкатив мяч под удар Дарко Йевтича. Ближе к концу матча Александр Зуев мог забить третий гол, но после выхода один на один с вратарем попал в штангу.

Хозяева поля прервали свою серию без поражений на домашнем стадионе в РПЛ, которая составила 27 матчей.

В последний раз «Зенит» проигрывал в Санкт-Петербурге в декабре 2018-го года. Тогда обидчиком питерцев также был казанский «Рубин», выигравший под руководством Курбана Бердыева со счетом 2:1.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью, где экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Зенит» не сможет рассчитывать на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ из-за невзрачной игры.



«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (1:1)

Голы:

1:0 — 25, Ерохин (Дуглас Сантос);

1:1 — 43, Деспотович (Бакаев);

1:2 — 69, Йевтич (Бакаев).