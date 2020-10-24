Азмун не попал в заявку «Зенита» на матч против «Рубина» из-за недомогания
Тренерский штаб Сергея Семака не включил нападающего Сердара Азмуна в заявку на матч 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».
«После выходного Сердар Азмун почувствовал легкое недомогание. Решением тренерского штаба игрок был изолирован и отстранен от участия в тренировочном процессе и подготовки к матчу с «Рубином» до получения результатов теста на COVID-19», — прокомментировали отсутствие Азмуна в пресс-службе питерцев.
При этом в стартовом составе выйдет новичок «Зенита» Вендел. Также отметим, что на скамейке запасных остался Юрий Жирков, который пропустил последнюю игру питерцев в Лиге чемпионов.
Напомним, ранее стал известен стартовый состав «Рубина», где полузащитник Хвича Кварацхелия планируется выйти с первых минут.
СпортФутбол Татарстан
Состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитРубин! pic.twitter.com/gM74EGPzKb— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 24, 2020
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