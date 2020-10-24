Азмун не попал в заявку «Зенита» на матч против «Рубина» из-за недомогания

Тренерский штаб Сергея Семака не включил нападающего Сердара Азмуна в заявку на матч 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

«После выходного Сердар Азмун почувствовал легкое недомогание. Решением тренерского штаба игрок был изолирован и отстранен от участия в тренировочном процессе и подготовки к матчу с «Рубином» до получения результатов теста на COVID-19», — прокомментировали отсутствие Азмуна в пресс-службе питерцев.



При этом в стартовом составе выйдет новичок «Зенита» Вендел. Также отметим, что на скамейке запасных остался Юрий Жирков, который пропустил последнюю игру питерцев в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее стал известен стартовый состав «Рубина», где полузащитник Хвича Кварацхелия планируется выйти с первых минут.