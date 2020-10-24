Кварацхелия выйдет в стартовом составе «Рубина» на матч с «Зенитом»

Тренерский штаб «Рубина» определился со стартовым составом на матч 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против питерского «Зенита».

Леонид Слуцкий выставил с первых минут полузащитника Хвичу Кварацхелию, который не смог доиграть встречу с «Краснодаром» (1:3) в предыдущем туре. Также на поле появятся Хван Ин Бом и Дарко Йевтич. Они сыграют в центре поля, где из-за перебора желтых карточек отсутствует Оливер Абильдгор.

В остальном состав не претерпел изменений — Юрий Дюпин в воротах, Филип Уремович справа в защите, а на острие выйдет Джордже Деспотович.

Отметим, что в заявку на игру с «Зенитом» также попал нападающий Кирилл Климов, перешедший из французского «Монако».

Состав «Рубина»: Дюпин — Самошников, Старфельт, Бегич, Уремович — Хван Ин Бом, Йевтич, Шатов — Кварацхелия, Бакаев, Деспотович.