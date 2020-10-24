Жители дома в Нижнекамске обнаружили утечку газа

В многоквартирном доме в Нижнекамске по адресу Гагарина, 27 жители обнаружили утечку бытового газа. После обнаружения характерного запаха жители дома вызвали экстренные службы и самостоятельно эвакуировались.

Выяснилось, что проживающий в этом доме 45-летний мужчина решил самостоятельно разобрать газовый кран. Как утверждает «Татарстан-24», мужчина в это время был нетрезв. При этом у указанного мужчины накопился долг в сотни тысяч рублей по коммунальным услугам, и он пытался подключаться к коммуникациям нелегально.

Напомним, месяц назад в Нижнекамске произошел взрыв бытового газа. Причиной стало самовольное демонтирование заглушки.