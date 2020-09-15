Айдар Метшин о газовом ЧП: «Специалисты обследуют здание на предмет дальнейшей эксплуатации»

Хозяин квартиры самовольно демонтировал заглушку

На еженедельной планерке руководителей мэр Нижнекамска Айдар Метшин рассказал о возможной причине пожара в общежитии по адресу: Сююмбике, 42. Сообщение о сильном хлопке и возгорании в ЕДДС поступило накануне около 21.00. Взрывная волна была такой силы, что в соседних домах задребезжали окна. На место ЧП выехали пожарные и экстренные службы. Они установили, что горит однокомнатная квартира на 4-м этаже.

Оказалось, что ранее жильцы дома жаловались на запах газа в аварийную службу.

— Отмечу, что в этот же день в ЕДДС было обращение от соседей по данной квартире на наличие запаха газа. Выехав на место, аварийная служба установила, что в квартире включен газ. В результате обследования газ отключили путем установки заглушки на газовую трубу. Позже заглушка была самовольно демонтирована, что в результате привело к хлопку, а затем — к пожару, который удалось локализовать достаточно быстро, — объяснил Айдар Метшин.

На место ЧП выехали пожарные и экстренные службы. Они установили, что горит однокомнатная квартира на 4-м этаже. Фото 16.mchs.gov.ru

Градоначальник рассказал об оперативной эвакуации жителей дома. По его словам, часть людей покинули квартиры самостоятельно, кому-то понадобилась помощь спасателей. На месте пожара было обнаружено тело мужчины.

— Сразу был развернут оперативный штаб, организована подача транспорта для людей, подготовлены места для временного размещения пострадавших. Назначена пожарно- техническая экспертиза, которая определит причину возгорания. Специалисты обследуют здание на предмет дальнейшей эксплуатации. Сформирована комиссия для определения ущерба, — отметил мэр.

Айдар Метшин пообещал дальнейшую поддержку пострадавшим жителям дома:

— Я хочу сообщить жителям этого дома и подъезда, чье жилье пострадало, что муниципалитет примет все необходимые меры для восстановления ущерба. Я прошу руководителей исполнительного комитета города и района принять оперативные, исчерпывающие меры для решения вопросов жизнеобеспечения. Мы должны оказать всю необходимую помощь жильцам дома, — заявил он.

«К местным выборам у нижнекамцев всегда высокий интерес»

Во второй части «делового понедельника» Айдар Метшин озвучил итоги прошедших выборов. Явка по району составила 93%, по городу — 87%.



В выборах депутата Госдумы РФ победу одержал Олег Морозов, у него 73% голосов жителей района, 67% — жителей города. Что касается выборов в городской совет, то партия «Единая Россия» набрала 68%, КПРФ — 17%, «Справедливая Россия» — 11%, ЛДПР — 3%.

На территории НМР работало 115 избирательных участков, за ходом голосования следили более 600 наблюдателей



— К местным выборам у нижнекамцев всегда высокий интерес. По выборам в городской совет наибольшее число голосов набрали кандидаты, выдвинутые от «Единой России». Они получили в городском совете 16 мандатов из 26. По два мандата у КПРФ и «Справедливой России». Также победили три самовыдвиженца — два представителя «Партии Роста» и один кандидат от ЛДПР, — сообщил градоначальник.

За действующего президента в Нижнекамском муниципальном районе проголосовало 90,5% избирателей, в городе — 82%.

— Рустам Нургалиевич одержал убедительную победу и переизбран на третий срок в должности президента Татарстана. Мы являемся участниками динамичного развития нашей республики. Оказав доверие и поддержку нашему лидеру, мы создаем условия для дальнейшего развития Татарстана. Наше единство — наглядное свидетельство стабильности республики, ее надежности, готовности взять на себя обязательства, — сообщил Метшин.

Всего на территории НМР работало 115 избирательных участков, за ходом голосования следили более 600 наблюдателей.

Мэр напомнил, что единый день голосования завершился большим концертом, организатором которого стал «Нижнекамскнефтехим». Праздник посетили свыше 23 тысяч человек. На сцене в Парке нефтехимиков выступила легендарная группа «Любэ». В 22.00 над городом прогремел красочный салют.

— Хочу сказать спасибо нашим нефтехимикам за подарок для всех нижнекамцев. За время ограничительных мер наши жители соскучились по таким масштабным проектам. Вечер 13 сентября это еще раз продемонстрировал, — заключил Айдар Метшин.

Единый день голосования завершился большим концертом, организатором которого стал «Нижнекамскнефтехим». Фото e-nkama.ru

В Нижнекамск пришли «Умные машины»

На «деловом понедельнике» также зашла речь о завершении уборочной кампании. Нижнекамские аграрии собрали с полей свыше 80 тысяч тонн зерна. Урожайность в среднем составила 35,5 ц/га, всего скошено технических культур 4,1 тыс. га (41,6%), заготовлено сена 11 300 т (76%), на одну условную голову — 23,6 ц. к. ед.

— К уборочной работе мы приступили 17 июля. Благодаря слаженной работе всех сельхозформирований мы смогли без потерь, качественно и в срок завершить все работы. Благодарю всех тружеников села, всех хлеборобов за отличную работу. Она заслуживает огромного уважения. Желаю всем крепкого здоровья и хорошего урожая, — обратился к сельчанам глава района.

Нижнекамские аграрии собрали с полей свыше 80 тысяч тонн зерна. Урожайность в среднем составила 35,5 ц/га. Фото e-nkama.ru

Айдар Метшин рассказал о новостях экономики. На днях Нижнекамск пополнился еще одним резидентом ТОСЭР. Им стала компания с мировым именем по производству коммерческих холодильников «Умные машины».

— Благодаря появлению нового предприятия будет создано 300 новых рабочих мест, при выходе на проектную мощность компания будет выпускать до 30 тысяч изделий в год, объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей. В целом до конца 2020 года мы планируем принять еще четырех резидентов ТОСЭР с объемом инвестиций 1 млрд рублей, создать 300 рабочих мест. Всего у нас размещены 14 действующих резидентов, которые планируют инвестировать 4,8 млрд рублей, создать за 10 лет 1000 рабочих мест, — резюмировал он.

Мэр также сообщил, что с сегодняшнего дня в социальные объекты города начнется подача тепла.

Лилия Егорова