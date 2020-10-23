Ахтямов, Грошев и Амиров вызваны в сборную России на Кубок Карьяла

Сборная России по хоккею определилась с составом на финский этап Евротура Кубок Карьяла. Россияне отправятся на турнир молодежной командой под руководством Игоря Ларионова.

В состав сборной вошли игроки «Ак Барса» вратарь Артур Ахтямов, защитник Артемий Князев и нападающий Илья Сафонов. Из «Нефтехимика» приглашение получил форвард Максим Грошев.

Также на турнир приглашены четыре хоккеиста «Салавата Юлаева»: защитник Шакир Мухамадуллин и трое нападающих — Родион Амиров, Данил Алалыкин и Данил Башкиров.

Отметим, что первый этап Евротура пройдет в Хельсинки. Матчи Кубка Карьяла состоятся с 5 по 8 ноября. Всего на турнир сборная России пригласила 27 хоккеистов из 11 команд КХЛ.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА).



Защитники: Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА), Артемий Князев («Ак Барс»), Дмитрий Костенко («Лада»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов (ХК «Сочи»), Даниил Чайка (ЦСКА), Семен Чистяков («Авангард»).



Нападающие: Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров (все — «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба — ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Максим Березкин («Локомотив»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Дмитрий Злодеев («Динамо» М), Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»).