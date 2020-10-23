Названы вещи, которые пользовались спросом в интернет-магазинах в период пандемии

За период пандемии коронавируса в России на 19,88% выросли объемы продаж интернет-магазинов. Самыми востребованными товарами стали бытовая техника и электроника (спрос вырос на 82%). Об этом сообщает RT со ссылкой на специалистов сервиса RetailCRM.

«Это реакция на новый, постковидный рынок, на изменение стандартов потребления: процесс покупки онлайн стал еще выгоднее, удобнее и быстрее», — прокомментировал увеличение объема покупок в интернете гендиректор RetailCRM Дмитрий Бороздин.

Фото: pexels.com

На втором месте по росту уровня спроса у россиян автотовары (+54%), на третьем — косметика (48%). В топ-5 вошли книги и канцтовары (+37%) и товары для животных (+34%).

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, достигнутый уровень доли интернет-продаж в 10,9% стал историческим для России. По этому показателю страна приблизилась к США и Китаю.

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