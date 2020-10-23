В общественном транспорте Казани выявили 136 нарушителей без масок

Фото: Комитет по транспорту

В общественном транспорте Казани выявили 136 нарушителей масочного режима. Всего проверили 874 автобусов, троллейбусов и трамваев. 132 пассажира сразу надели маски после замечания, на четырех сотрудники МВД составили протоколы.



kzn.ru

В рейде участвовали сотрудники Комитета по транспорту Казани, специалисты Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, сотрудники Госавтоинспекции и контрольно-ревизорская служба МКУ «Организатор пассажирских перевозок», сообщает мэрия Казани.

Ранее в Казани назвали маршруты автобусов, где водители чаще всего нарушают масочный режим.