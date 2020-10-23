Муфтий Татарстана выразил соболезнования в связи с гибелью муфтия Дамаска

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью муфтия Дамаска. Он погиб вчера в результате взрыва бомбы, подложенной в его автомобиль.

Самигуллин лично был знаком с ним, еще несколько месяцев назад они созванивались, строили планы и обсуждали дела.

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«Он стал шахидом в результате чудовищного терротистического взрыва его автомобиля. Это тяжелая утрата для всей нашей уммы, поскольку шейх был одним из самых больших исламских ученых современности. <...> Я скорблю вместе с сирийскими братьями по вере и молюсь о шейхе. Выражаю свои самые искренние соболезнования его родным и близким», — передает его слова пресс-служба ДУМ Татарстана.