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Муфтий Татарстана выразил соболезнования в связи с гибелью муфтия Дамаска

10:19, 23.10.2020
Муфтий Татарстана выразил соболезнования в связи с гибелью муфтия Дамаска
Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью муфтия Дамаска. Он погиб вчера в результате взрыва бомбы, подложенной в его автомобиль.

Самигуллин лично был знаком с ним, еще несколько месяцев назад они созванивались, строили планы и обсуждали дела.

dumrt.ru

«Он стал шахидом в результате чудовищного терротистического взрыва его автомобиля. Это тяжелая утрата для всей нашей уммы, поскольку шейх был одним из самых больших исламских ученых современности. <...> Я скорблю вместе с сирийскими братьями по вере и молюсь о шейхе. Выражаю свои самые искренние соболезнования его родным и близким», — передает его слова пресс-служба ДУМ Татарстана.

Общество Татарстан
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