Жители Казани этой осенью отдают предпочтение спортивному стилю в одежде

Этой осенью жители Казани стали чаще приобретать спортивные вещи в свой гардероб. Такие данные выявили аналитики «AliExpress Россия», проанализировав покупки казанцев в сентябре.

Девушки отдают предпочтение спортивным костюмам «оверсайз», однотонным водолазкам и легинсам на высокой талии. В качестве обуви жительницы Казани предпочитают теплые кроссовки белого цвета.

Мужчины делали выбор в пользу ярких однотонных худи из флиса, базовых хлопковых футболок с длинным рукавом и шаровар в стиле хип-хоп с большим количеством карманов. В обуви жители Казани отдавали предпочтение классическим зимним кожаным ботинкам и водонепроницаемым походным ботинкам.

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В дополнение к образу женщины покупали дизайнерские мини-сумочки из твида, плюша или кожи, а мужчины — сумку-мессенджер и сумку — «нагрудный карман».

Самой дорогой покупкой среди жителей Казани стала шуба стоимостью около 90 тыс. рублей.

По данным исследования ИТ-компании «Эвотор», в Татарстане выручка несетевых магазинов одежды в сентябре 2020 года оказалась на 14% выше прошлогодней, а средний чек увеличился до 1 431 рубля.