В Челны поступят трамваи из Москвы
В Набережные Челны поступят трамваи из Москвы.
Власти российской столицы уже подготовили технику, исполком Челнов решает, как ее будут транспортировать.
Вагоны трамваев, которые поступят в Челны, списаны, но они в отличном состоянии и соответствуют всем техническим требованиям, рассказал «Челнинским известиям» заместитель директора ООО «Электротранспорт» Вячеслав Мигунов.
Транспорт направляют в Набережные Челны, потому что Москва сокращает количество трамваев — их заменяют электробусы.
На этой неделе сообщалось, что исполком Набережных Челнов планирует вывести на маршруты больших автобусов до 50 машин «Газель Next CITY LINE».
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