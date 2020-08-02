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В Челны поступят трамваи из Москвы

16:17, 02.08.2020
В Челны поступят трамваи из Москвы
Фото: wikipedia.org / Дмитрий Сагдеев

В Набережные Челны поступят трамваи из Москвы.

Власти российской столицы уже подготовили технику, исполком Челнов решает, как ее будут транспортировать.

Вагоны трамваев, которые поступят в Челны, списаны, но они в отличном состоянии и соответствуют всем техническим требованиям, рассказал «Челнинским известиям» заместитель директора ООО «Электротранспорт» Вячеслав Мигунов.

Транспорт направляют в Набережные Челны, потому что Москва сокращает количество трамваев — их заменяют электробусы.

На этой неделе сообщалось, что исполком Набережных Челнов планирует вывести на маршруты больших автобусов до 50 машин «Газель Next CITY LINE».

БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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