В Татарстане 32 тысячи мальков стерляди выпустили в Куйбышевское водохранилище

В Волжский плес Куйбышевского водохранилища сегодня выпустили больше 32 тысяч мальков стерляди. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Мальки выращены в рыбоводческом комплексе компании ООО «Главрыба» в Московской области. В среднем осетровые весят не менее 10 г, уже самостоятельные и способны адаптироваться к природным условиям.

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По словам начальника отдела лицензирования недропользования Минэкологии РТ Алексея Чинарева, с начала 2020 года меры по зарыблению компенсировали Татарстану причиненный ущерб на общую сумму 10 625 625 руб. в количестве 144 789 шт. стерляди и 102 753 шт. сазана.

Ранее в Татарстане в Куйбышевское водохранилище выпустили четыре тысячи мальков стерляди.

