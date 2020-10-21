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В Татарстане в Куйбышевское водохранилище выпустили четыре тысячи мальков стерляди

17:37, 21.10.2020
В Татарстане в Куйбышевское водохранилище выпустили четыре тысячи мальков стерляди
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Тукаевском районе Татарстана сегодня выпустили четыре тысячи мальков стерляди в Куйбышевское водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

Выпуск мальков прошел силами индивидуального предпринимателя Байтамирова Р.Р. как компенсация ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания.

По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, осень — основное и наиболее благоприятное время выпуска молодняка.

Фото: Ангелина Панченко (архив realnoevremya.ru)

В начале октября в Нижнекамске на пристани Красноключинской набережной в реку Кама выпустили 27 тыс. мальков стерляди общим весом почти 300 кг.

Общество Татарстан
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