Сотрудники Госавтоинспекции Казани помогли спасти жизнь подростку

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции РТ

Инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по Казани помогли спасти жизнь шестнадцатилетнему подростку, доставив его в больницу в короткие сроки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.



Во время несения службы к инспекторам ДПС обратился водитель автомобиля «Лада». В салоне его машины находился 16-летний парень, который неожиданно начал задыхаться и потерял сознание.

Инспекторы незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть и, включив специальные световые и звуковые сигналы, сопроводили машины до ближайшей больницы.

Фото: Илья Репин (архив)

Медработники сообщили, что даже незначительное промедление привело бы к затяжному приступу у молодого человека, что могло привести к тяжелым последствиям. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.



В августе в Казани инспекторы ДПС спасли жизнь 6-летней девочке, которая начала задыхаться.

